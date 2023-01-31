ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE
Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler ve soluğu kızıyla Rüçhan’ın yanında alır. Rüçhan, oğlunu safına alınca bu fırsatı değerlendirmekten çekinmez ve Somer’i Türkan’a karşı doldurmaya devam eder. Derya ve Mustafa ise iyice yakınlaşırlar. Derya, herkese ve her şeye rağmen ilişkisinin arkasında durdukça, Kalender Ailesinde de gerilim git gide yükselir. Sonunda Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek zorunda kalır.