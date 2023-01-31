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Üç Kız Kardeş 37. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 37. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 37. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler ve soluğu kızıyla Rüçhan’ın yanında alır. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 37. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 31.01.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 37. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 37. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 37. BÖLÜM İZLE

    Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler ve soluğu kızıyla Rüçhan’ın yanında alır. Rüçhan, oğlunu safına alınca bu fırsatı değerlendirmekten çekinmez ve Somer’i Türkan’a karşı doldurmaya devam eder. Derya ve Mustafa ise iyice yakınlaşırlar. Derya, herkese ve her şeye rağmen ilişkisinin arkasında durdukça, Kalender Ailesinde de gerilim git gide yükselir. Sonunda Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek zorunda kalır.

  • Türkan, Somer’in tüm mesafesine rağmen onu tekrardan kazanmaya çalışırken bir de Sevilay konusunda annesiyle karşı karşıya gelir. Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe hale gelir. Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer’in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan’ın tüm umutları yerle bir olur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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