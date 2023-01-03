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Üç Kız Kardeş 33. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü izle tek part ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 33. son bölüm izle!

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 33. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Türkan kendini affettirmek için Somer’e giderken Mine de Somer’in Türkan’la ayrılığını fırsat bilerek, Somer’in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 33. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 03.01.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 33. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 33. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM ÖZETİ

    Türkan kendini affettirmek için Somer’e giderken Mine de Somer’in Türkan’la ayrılığını fırsat bilerek, Somer’in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dönüş, Derya’yı korumak adına ve Fatih’in kızı için kendini feda etmesi, Fatih’e yeni bir umut ışığı olur. Rüçhan, Nesrinlerin evinde Sevilay ve Mustafa’yı görünce büyük bir şok yaşar.

    Türkan Mine’nin, Somer’in karşısına çıkmasına bir anlam veremezken, Mine de Türkan’ı yeniden karşısında görmekten huzursuz olur. Somer’i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arar. Nesrin’in Sevilay ve Özer konusundaki şüpheleri giderek artar.

  • Serdar, Dönüş’ün gizli gizli bir şeylerin peşinde koştuğunu anlar ve takibe alır.

    Rüçhan, Özer ve Sevilay’ı bir araya getirir ve yeni planını işletmeye başlar. Diğer yandan Mustafa, annesine baskı yapan Korman ailesinin karşısına çıkmaya karar verir. Bu karar Türkan ve Somer’i yeni bir krizin eşiğine getirir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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