Üç kentte eğitime kar engeli!

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Van Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Çeber, Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların yeniden başlayabileceğini belirtti.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi

fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

UZUNGÖL DONDU

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl’de üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi donarken hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistler donan gölün kıyısına gelerek doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirdi. Uzungöl’de turizm işletmeciliği yapan İhsan Akıncı yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz’in turizm başkenti olan Uzungöl’ün donduğunu belirterek, “Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzungöl yaz ve kış milyonlarca turiste hitap eden bir yer. Yollarımız sürekli açıktır. Herkesi Uzungöl’ün doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

RİZE'DE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:

"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;

1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,

2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,

3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,

4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,

5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,

6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,

Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir."

ÇAYKUR RİZESPOR'A KAR ENGELİ

Süper Lig'in 21'inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize'de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.

Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir'e gitmesi bekleniyor. TFF'nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.

PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 1 YARALI

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60),çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü. Olayda yaralanan olmadı.