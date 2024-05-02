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        Haberler Magazin 'Üç Günlük Dünya'nın galası gerçekleşti

        'Üç Günlük Dünya'da buluştular

        Başrollerinde; Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Erkan Çelik'in yer aldığı komedi filmi 'Üç Günlük Dünya'nın galası yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:50
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        'Üç Günlük Dünya'da buluştular
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 3 Mayıs'ta gösterime girecek olan 'Üç Günlük Dünya' filminin galası gerçekleştirildi. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Caner Erzincan otururken, oyuncu kadrosunda; Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert, Erkan Çelik, Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Şevki Özcan, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Burcu Gönder ile geçen yıl vefat eden usta oyuncu ve tiyatrocu Yılmaz Gruda da yer alıyor.

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        Filmin başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, İstanbul’da çekimleri gerçekleşen 'Üç Günlük Dünya' için; "Biz çekerken çok eğlendik ve heyecanlandık. Umarım siz de izlerken aynı güzel duygularla izlersiniz. Çok klasik şeyler söylüyorum biliyorum ama gerçekten hislerim bunlar. Çok mutlu ve keyifli bir proje oldu" dedi.

        "İNSANLARIN GÜLMEYE İHTİYAÇLARI VAR"

        Erkan Petekkaya ise "Ben komediyi seven bir insanım o yüzden çekimler sırasında çok eğlendim çok mutlu oldum ekipten de filmden de çok keyif aldım. 'Üç Günlük Dünya' filmi de bir absürt komedi. Absürt komedi benim kırmızı çizgim. Bizim yaptığımız 'Serseri' filmi Türkiye’de yapılan ilk absürt komedi örneğiydi. Hayat zor, insanlar kötü günler geçiriyor gülmeye ihtiyaçları var dilerim ki bu filmi izledikleri zaman salondan ufakta olsa bir tebessümle ayrılırlar" ifadelerini kullandı.

        YILMAZ GRUDA ANILDI

        Filmin yapımcısı aynı zamanda başrol oyuncularından Erkan Çelik de "Büyük üstat Yılmaz Gruda'nın oynadığı son filmin hem yapımcısı hem de oyuncusu olmak çok gurur verici. Kendisini bu vesileyle de anmış olalım" dedi ve bütün ekip büyük ustayı alkışlayarak andı.

        "BİZLER PROFESYONEL OYUNCULARIZ"

        'Üç Günlük Dünya' filmi Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönderi’de buluşturmuş, eski eşler filmde de karı - kocayı canlandırmıştı. Burcu Gönder, "Yaşadığınız ayrılıktan sonra böyle bir rolde yan yana gelmek size ne hissettirdi?" sorusuna "Bizler profesyonel oyuncularız. Bu sebeple kötü hissetmedik tabii. Aksine birbirini iyi tanıyan bilen iki oyuncunun karşılıklı oynaması daha rahat. Daha önce de bir çok projede birlikte yer aldık yine bir proje gelirse beraber oynarız" yanıtını verdi.

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        #Üç Günlük Dünya
        #film
        #gala

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