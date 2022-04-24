Üç çocuğunu öldüren kocasını tek celsede boşadı

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Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde ruhsatsız silahıyla 5, 8 ve 11 yaşlarındaki 3 kızını dere kenarında kafalarından vurduktan sonra kendisini jandarmaya ihbar eden müezzin Emre Göktaş hakkındaki soruşturma sürerken, Sibel Göktaş eşinden boşanmak için avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, avukatı Selim Burak Özdemir'in mahkemeye sunduğu dilekçede "Müvekkilin bir anne olarak çocuklarını acımasızca katleden katilin yüzüne bakmak bir yana bu kişiyi eş olarak görmesinin hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı suçu işlediğini kabul ettiğinden başkaca bir delil toplanmasına gerek olmaksızın ivedilikle tarafların boşanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"YENİ KADIN ALAYIM KARDEŞ KARDEŞ GEÇİNİRSİNİZ"

Dilekçede evlilik sürecinde yaşanan diğer sorunlar da sıralandı. Sibel Göktaş'ın yaşamı boyunca baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğü belirtildi. Davalının kuma getirme girişiminde olduğunu belirten avukat Selim Burak Özdemir, Of Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikahlarım sana da ev işlerinde yardım eder. Kardeş kardeş geçinirsiniz" dediğini belirtti. Teklifi kabul edilmeyen Emre Göktaş'ın, kavga çıkardığı ve Sibel Göktaş'ın iş yerine giderek işten atılmasını istediği belirtildi.

EŞİNİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP EVDEN KOVMUŞ

Müvekkilini bıçakla tehdit eden Emre Göktaş'ın çocuklarına da kötü davrandığını belirten Selim Burak Özdemir, mahkemeye müvekkilinin darp raporlarını sundu. Uzaklaştırma karaını ihal eden Emre Göktaş'ın hem müvekkilini hem de müvekkilinin ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek evlilik birlikteliğinin temelden sarsıldığını, müvekkilinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü belirterek boşanmalarını talep etti. Dilekçede Emre Göktaş'ın iki kez saç ektirdiği, burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalar yaparken çocuklarıyla ve müşterek konut giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi.

MAHKEME TEK CELSEDE BOŞANMA KARARI VERDİ

Sibel Göktaş, eşinden bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da istemedi. Of Aile Mahkemesi, tüm delilleri inceledikten sonra evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar vererek, çiftin boşanmasına hükmetti. Mahkeme, kararında "Kasten adam öldürmek eylemi küçük düşürücü nitelikte olup bu niteliği gereği birlikte yaşamayı davacı eş bakımından çekilmez kılar ve bu suçu işleyen biriyle birlikte yaşaması davacıdan beklenemez" denildi.