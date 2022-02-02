Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yılın başında açıklanan Dini Günler Takvimine göre üç aylar bugün itibarıyla başladı. Bilindiği gibi Üç aylarda belli başlı duaların okunmasının ve tesbihler çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor. Müslümanların gündeminde üç aylşarda çekilecek tesbihler var. Üç aylarda çekilecek zikirler ve tesbihler araştyırılıyor. İşte din alimleri tarafından üç aylarda (Recep, Şaban ve Ramazan ayında) çekilmesi uygun olan tesbihler