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Übeyd Adıyaman'ın isyanı ekranlara yansıdı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısında hüsran yaşayan Gençlerbirliği'nde kaleci Übeyd Adıyaman'ın 5 gol yediği Bandırmaspor maçındaki siyanı ekranlara yansıdı. 25 yaşındaki file bekçisinin "38,5 derece ateşim var. 'Beni oynatmayın' dedim, dinlemediler" ifadeleri gündeme oturdu

Giriş: 26.12.2022 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Übeyd Adıyaman'ın isyanı ekranlara yansıdı
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 16 maça çıkan başkent ekibi, ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı. Bandırmaspor'un dördüncü golünün ardından kaleci Übeyd Adıyaman'ın sözleri de gündeme oturdu.

Tribündeki taraftarlara dönen Übeyd, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." şeklinde serzenişte bulundu.

Yine dördüncü golün ardından sahaya giren ve yedek kulübesine doğru hareketlenen bir Gençlerbirliği taraftarı, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Maraton tribününden atlayan bazı taraftarlar da hemen güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yı istifaya davet etti.

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