UAEA Başkanı Grossi: İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini vurmasından endişeliyim

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ve İsrail arasındaki gerilimin nükleer tesislere yansıma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Grossi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alma riski olduğunu ve bundan endişe duyduğunu söyledi.

Tahran’ın güvenlik sebebiyle nükleer tesislerini pazar kapattığını belirten Grossi, tesislerin pazartesi açıldığını ancak denetim için İran’da bulunan UAEA müfettişlerinin “durum tamamen sakinleşene kadar” bölgeden uzak tutulduğunu belirtti.

Grossi, denetimlerin bugün tekrar başlayacağını duyururken İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurma ihtimalinden “endişe duyduklarını” belirtti. UAEA Başkanı taraflara itidal çağrısı yaptı.

REKLAM UAEA, İran’ın nükleer tesislerini düzenli olarak denetliyor. İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunsa da Batı ülkeleri Tahran’ı nükleer bomba yapmakla suçluyor. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti. İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.