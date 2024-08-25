U17 Kadın Voleybol Takımı dünya 7.'si oldu!
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 7-8.'lik maçında Meksika'yı 3-1 mağlup ederek FIVB Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.
Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, 7.'lik maçında Meksika ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-17, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, şampiyonayı 7. sırada bitirdi.
Organizasyonun finalinde ise Japonya'yı 3-0 mağlup eden Çin, şampiyonluğa ulaştı.