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        Haberler Spor Voleybol U17 Kadın Voleybol Takımı dünya 7.'si oldu! - Voleybol Haberleri

        U17 Kadın Voleybol Takımı dünya 7.'si oldu!

        17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 7-8.'lik maçında Meksika'yı 3-1 mağlup ederek FIVB Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:14
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        U17'de Türkiye 7'nci oldu
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        17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

        Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, 7.'lik maçında Meksika ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-17, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.

        17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, şampiyonayı 7. sırada bitirdi.

        Organizasyonun finalinde ise Japonya'yı 3-0 mağlup eden Çin, şampiyonluğa ulaştı.

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