Türkiye'de milyonlarca öğrenci, üniversite sınavına giriş yaparken TYT'de akıllarda kalan sorular da sosyal medyaya adeta damga vurdu. Öğrencilerin hep bir ağızdan paylaştıkları o soruların yanıtları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öyle ki, TYT'de sorulan bilge bisiklet, 1.25 film izleme, Spider Man ve Ayşe'nin evi gibi sorular sosyal medya da öğrenciler tarafından sık sık paylaşıldı. İşte, 2022 TYT'ye damga vuran sorular...