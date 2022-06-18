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YKS TYT'de gündem olan sorular... 2022 YKS TYT'de sorulan Bilge Bisiklet, Cansu'nun İzlediği 1.25 - 1.50 film, Spider Man ve Ayşe'nin Evi sorusu iz bıraktı!

TYT'de gündem olan sorular... 2022 YKS TYT'de sorulan Bilge Bisiklet, 1.25 - 1.50 film izleme Spider Man, Ayşe'nin Evi sorusu iz bıraktı!

Üniversite sınavının ilk oturumu olan 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda akıllarda kalan soruları yazıyor. Buna göre, TYT'de öğrencilere sorulan bilge bisiklet sorusu, kek kurabiye börek aynı fırın sorusu, Cansu sorusu, Spider Man ve Stan Lee sorusu, Ayşe'nin Evi sorusu akıllarda kaldı. İşte, öğrencilerin Twitter'da yazdığı ve 2022 TYT'de akıllarda kalan o sorular...

18.06.2022 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'de milyonlarca öğrenci, üniversite sınavına giriş yaparken TYT'de akıllarda kalan sorular da sosyal medyaya adeta damga vurdu. Öğrencilerin hep bir ağızdan paylaştıkları o soruların yanıtları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öyle ki, TYT'de sorulan bilge bisiklet, 1.25 film izleme, Spider Man ve Ayşe'nin evi gibi sorular sosyal medya da öğrenciler tarafından sık sık paylaşıldı. İşte, 2022 TYT'ye damga vuran sorular... 

  • TYT'DE AKILLARDA KALAN SORULAR

    Üniversite öğrenci adaylarının paylaştıkları tweetler ve akıllarda kalan o sorular aşağıda yer alıyor.

    Bilge bisiklet sorusu

    Kek, kurabiye, börek aynı fırına verilmesi

    1.20 - 1.50 hızla film izleme sorusu

    Ayşe'nin evi

  • Ayşe Hanım’ın evi sorusu. 

    1970 olacak cevabı. 1990 yılında kendi 20 yaşında, 2000 yılında eşi 30 yaşında. 

    2020 yılında bugünkü yaşları toplamı. 50’ye eşit oluyor. 

  • Bilge'nin babasının bisikleti ne zaman aldığı sorusunun yanıtını öğrenciler "Çarşamba" olarak yanıtladı.

    Ayşe'nin evi sorusu için öğrenciler sosyal medyada "1970" yanıtını veriyor.

    1.20 - 1.50 hızla Cansu'nun izlediği film sorusu ile ilgili sosyal medyada "13:00" yanıtı geliyor.

  • TYT SARI KOLTUK SORUSUNUN CEVABI NE?

    Temel Yeterlilik Testi sınavında diğer merak edilen sorulardan birisi de sarı koltuk sorusunun yanıtıydı. 

    TYT AĞACIN BOYUNU ÖLÇEN ALİ SORUSU CEVABI NE?

    TYT 2022 sınavında ağacın boyunu ölçen ali sorusu da sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

    TYT'DE SORULAN ELHAMRA SARAYI NEREDE?

    El-Hamra Sarayı (İspanyolca: Alhambra; Arapça: الْحَمْرَاء‎‎: "Kıpkırmızı, çok kırmızı" (eril formda "ahmer" olan sözcüğün dişil yapıdaki şeklidir), İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan, İslami Arap mimarisinin Qal'at Al-Hamra mimari anlayışı ile yapılan saray ve kale yapısıdır.

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