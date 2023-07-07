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        Twitter, Threads nedeniyle Meta’ya dava açmayı düşünüyor

        Twitter, dün piyasaya çıkan rakip uygulama Threads nedeniyle Meta'ya dava açmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 07.07.2023 - 07:35
        Twitter'dan Threads için ilk hamle
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        Bernd Debusman Jr. | BBC News, Washington

        Twitter, dün piyasaya çıkan rakip uygulama Threads nedeniyle Meta’ya dava açmaya hazırlanıyor.

        Meta’nın pek çok ülkede kullanıma açtığı ve ilk günde 30 milyondan fazla kişinin indirdiği Threads uygulaması Twitter’a son derece benziyor.

        Twitter’ın sahibi Elon Musk, Threads hakkında yaptığı paylaşımda “Rekabet iyidir, kopya çekmek ise değildir” demişti.

        Twitter’ın yasal mücadele girişimi ilk olarak haber sitesi Semafor tarafından duyuruldu.

        Twitter avukatı Alex Spiro, Meta CEO’su Mark Zuckerbeg’e gönderdiği bir mektupla Meta’nın “Twitter’ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını sistemli, bilinçli ve hukuk dışı bir şekilde zimmetine geçirdiğini” öne sürdü.

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        Spiro Meta’nın onlarca eski Twitter çalışanını işe aldığını, “Twitter’ın ticari sırlarına hakim olan” bu kişilerin, Meta’nın “Twitter’dan kopya çektiği uygulaması” Threads’i geliştirmesine yardım ettiğini söyledi.

        Mektupta Twitter’ın bu konu hakkında dava açma hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

        Mektubun bir kopyasını gören BBC hem Twitter’a hem Meta’ya sorular yöneltti.

        Meta Sözcüsü Andy Stone “Threads’in mühendis ekibinde tek bir eski Twitter çalışanı bile bulunmuyor - böyle bir şey yok” dedi.

        Meta CEO’su Zuckerberg ise Twitter hesabındaki 11 yıllık sessizliğini bu paylaşımla bozdu.

        #twitter
        #Meta
        #Threads
        #son dakika
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