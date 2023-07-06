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Meta Twitter'a rakip olarak, Threads uygulmasını piyasaya sürdü. Instagram'la otomatik olarak eşleşen uygulama yine Instagram üzerinden Tweet atmanızı sağlıyor.

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Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, 100 ülkede aynı anda kullanıma sunuldu. Threads, henüz Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılmadı. Uygulamanın kullanıcı sayısı ise giderek artıyor 10 milyondan fazla indirildi.

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Platformda karakter sınırı 500, Twitter'da bu sayı çoğu kullanıcı için hala 280. Threads'i ilk paylaşan Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg "Bir milyardan fazla insanı barındıran bir kamusal sohbet uygulamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Twitter bu şansa sahipti ama batırdılar. Umarım biz yapacağız" dedi.

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