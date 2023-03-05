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Wall Street Journal’ın raporuna göre, Elon Musk'ın 27 Ekim'de şirketin başına geçmesinden sonra birkaç reklamverenin sosyal medya platformundaki harcamalarını azaltmasından sonra geldi ve aralık ayında Twitter'daki reklam harcamalarında %71'lik bir düşüşe neden oldu.

2023’TE NE KÂR NE ZARAR

Kasım ayında Twitter'ın iflas etme olasılığı konusunda uyaran Musk, aralık ayında ise şirketin 2023'te "kabaca nakit akışı konusunda geliri giderine denk noktasında" olma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.

Twitter, ilk faiz ödemesini ocak ayında, bankaların milyarder Musk'ın geçen yıl sosyal medya şirketini satın almasını finanse etmek için sağladığı bir krediyle yaptı.

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