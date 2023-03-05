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Twitter'ın geliri, Aralık ayında yaklaşık yüzde 40 düştü

Elon Musk’ın satın almasından bu yana gerileme sürecinde olan Twitter’ın Aralık ayı gelirleri açıklandı. Şirketin hem gelirinin hem de düzeltilmiş kazançlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha düşük olduğu belirtildi.

Giriş: 05.03.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter'ın geliri, Aralık ayında yaklaşık yüzde 40 düştü
HABERTURK.COM

Wall Street Journal’ın raporuna göre, Elon Musk'ın 27 Ekim'de şirketin başına geçmesinden sonra birkaç reklamverenin sosyal medya platformundaki harcamalarını azaltmasından sonra geldi ve aralık ayında Twitter'daki reklam harcamalarında %71'lik bir düşüşe neden oldu.

2023’TE NE KÂR NE ZARAR

Kasım ayında Twitter'ın iflas etme olasılığı konusunda uyaran Musk, aralık ayında ise şirketin 2023'te "kabaca nakit akışı konusunda geliri giderine denk noktasında" olma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.

Twitter, ilk faiz ödemesini ocak ayında, bankaların milyarder Musk'ın geçen yıl sosyal medya şirketini satın almasını finanse etmek için sağladığı bir krediyle yaptı.

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