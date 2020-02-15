Twitter'da 'Ruling' adı ve @atavrattrol hesabı ile bilinen kullanıcının birden çok hesabı yönettiği iddia ediliyor. İddiaya göre kendi hesaplarından yardım ve bağış adı altında para toplayarak dolandırıcılık yaptığı söyleniyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı iddiaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

İşte bazı paylaşımlar şöyle: