Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'a ne oldu, erişim sorunu mu var?

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu mu var? Son durum...

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter, bir kez daha çökme iddiasıyla sosyal medyada gündem olmuş durumda. Yurt genelinde de milyonlarca Twitter kullanıcısı; Twitter çöktü mü ve erişim sorunu mu var aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

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