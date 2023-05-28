İHA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter’in AB Dezenformasyon Kodu’ndan çekildiğini duyurdu.

Dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos'tan itibaren yasal zorunluluk olacağını belirten Breton, “Yükümlülükler devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın, ekiplerimiz uygulama için hazır olacak” ifadelerini kullandı. Twitter’ın CEO’su Elon Musk’tan konuya ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.

AB tarafından 2022 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren kod, sosyal medya sitelerinde sahte haberlerden kaynaklanan dezenformasyonu önlemenin yanı sıra sahte hesapların ve botların yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, Google, Microsoft ve Twitch de dahil olmak üzere pek teknoloji firmasının AB'nin dezenformasyon koduna kaydolduğu biliniyor.

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