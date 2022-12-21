Twitch Hesap Silme: Twitch Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Aslında Twitch hesap silme işlemleri çok fazla zamanınızı almayacak. Sadece doğru yerden yapmanız gerekiyor.

Twitch hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? Sorularının cevaplarını vereceğiz. İşte bütün bilgiler…

Twitch Hesabı Kalıcı Olarak Silme

Farklı sebeplerden dolayı Twitch hesabınızı kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda isterseniz hesabınızı silebilirsiniz isterseniz de devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakmak geçici bir çözümdür ve sonrasında tekrar hesabınızı açabilirsiniz. Ama silerseniz, tekrar açamayacaksınız.

Öncelikle Twitch hesap silme adımlarından bahsedelim:

- Hesabınıza girin ve ‘Hesabımı Silme’ sayfasına tıklayın.

- Sonrasında ‘Twitch delete account’ yazısını seçin.

- Ardından onaylama işleminizi gerçekleştirin.

- İşte bu kadar.

Twitch hesabı kalıcı olarak silme işlemleriniz tamamlanmış olacak. Hesabınız silinirse ne olur, gelin bir de buna bakalım.

Twitch Hesabı Silinirse Ne Olacak?

Hesabınızı sildiğiniz zaman çok fazla bilginiz de silinecek.

- Silme işlemiyle, kipler, vurgular, kullanıcı ödülleri, ayarlar ve benzer bütün kanal içerikleri

- Hesap bilgileriniz, kullanıcı adınız silinecek.

Eğer 90 gün içerisinde hesabınızı tekrar açarsanız, etkinleşecektir.

Twitch hesaptan çıkış yapma işleminizi tamamladıktan sonra istediğiniz işlem gerçekleşecek.

Twitch Hesabı Devre Dışı Bırakma

Şimdi gelelim bir diğer konuya. Twitch hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda da neler yapmanız gerektiğinden hemen bahsedelim.

Hesabınızı devre dışı bırakmak için şu adımları izlemelisiniz:

- Twitch hesabınızın sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun.

- Profil ayarlarında yer alan ‘Hesabımı devre dışı bırak’ yazısına dokunun. Ardından onaylayın.

- Doğru hesabı devre dışı bıraktığınızdan emin olmalısınız. Başka bir hesabı kapatmamaya çalışın.

İşte size bütün detaylarıyla Twitch hesap silme işlemleri nasıl oluyor ve devre dışı bırakma süreciniz nasıl işliyor bahsettik. Eğer böyle bir işlem yapmak istiyorsanız, hangi adımları takip etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.

Bundan sonrasında da hesabınızı sildiğinizde hangi bilgileri gideceğine dikkat edin. Eğer önemli verileriniz varsa yedeklemeyi unutmayın. Çünkü tekrar geri getiremezsiniz.