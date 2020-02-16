16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor saat kaçta başlayacak? TV8 yayın akışında neler var? sorusu televizyon izleyicilerinin gündeminde. 4 ay sürecek Survivor macerası 2020 yılı için bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle başlayacak. Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek Survior'da birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor 2020 detayları ve TV8 yayın akışı haberimizde...
SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
TV8 yayın akışına göre, Survivor 2020'nin yeni sezonu bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek bölümle birlikte başlayacak.
SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ünlüler Takımı: Mert Öcal, Şaziye İvegün Öner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut
Gönüllüler Takımı: Fatma, Burak, Meryem, Sadık Ardahan, Evrim, Cemal Can, Makbule, Ceyhun,Tayfun Erdoğan, Nisa, Yasin Obuz
TV8 YAYIN AKIŞI - 16 ŞUBAT 2020 PAZAR
06:00 Oynat Bakalım - Program
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm - Program
09:45 Survivor Panorama / Canlı - Program
14:45 Doğduğun Ev Kaderindir - Dizi
17:45 Recep İvedik 5 - Sinema
20:00 Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Sezon - Yarışma
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir - Dizi
02:15 Kick Boks - Spor
04:00 8x8 - Program
05:15 Bilginiz Olsun - Program
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