TV8'de bu gece Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Temsilcimiz Galatasaray ile Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın 2. tur ön eleme ilk maçı TV8 ekranlarında yaşanıyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Peki TV8 yayını neden donuyor?

TV8 NEDEN DONUYOR?

Galatasaray PSV maçını izleyen vatandaşlar TV8 neden donuyor, teknik arızanın sebebi ne diye merak ediyor. Hollanda'da gerçekleştirilen karşılaşmanın Hollanda kaynaklı servis sağlayıcılardan ülkemize iletildiği, bu nedenle yayında kesintiler meydana geldiği bildirildi.