Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam itibariyle başladı. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde birbirinden çekişmeli bazı maçlar TV8,5'dan da canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi TV8,5 için güncel frekans bilgileri gündem olmuş durumda. İşte, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yapmanız gereken ayarlar...