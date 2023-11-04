TV yayın akışında bugün: 4 Kasım Cumartesi 2023 televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirecek vatandaşlar, TV yayın akışını sorguluyor. Bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalar seyirciler tarafından takip ediliyor. İşte, 4 Kasım Cumartesi günü Show TV, ATV, Fox, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1'in yayın akışı...
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Televizyon kanallarının yayın akışı resmi internet sitelerinde güncellendi. Bu akşam Kanal D ekranlarında yabancı sinema "İnanılmaz Örümcek Adam" yayılanırken, Show TV ekranlarında da "Güldür Güldür Show" seyircisiyle bulaşacak. İşte, Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Star TV yayın akışı 4 Kasım 2023 Cumartesi
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TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Yerli Sinema Kral Şakir: Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
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FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
13:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Kirli Sepeti
02:30 Şahane Hayatım
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:40 Lingo
11:45 3’te 3
13:05 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
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STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
13:15 Sakla Beni
16:15 Ömer
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam
22:30 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam
00:45 Yabancı Sinema Ay Meteoru