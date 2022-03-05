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TV yayın akışı listesi 5 Mart 2022: TV'de bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 5 Mart 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı merak ediliyor. 5 Mart Cumartesi TV yayın akışında;Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tehlikeli Görev, Gönül Dağı, Son Nefesime Kadar ve Survivor All Star programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

05.03.2022 - 17:08 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 5 Mart TV yayın akışı dizi severler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi severler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tehlikeli Görev, Gönül Dağı, Son Nefesime Kadar ve Survivor All Star programları kıyasıya rekabet edecek. 5 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 İki Aile

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 En Güzel Bölüm

    14:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)

    16:00 En Güzel Bölüm

    16:15 Söz

    18:45 Star Haber

    20:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)

    22:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)

    23:45 Kaderimin Oyunu

    02:45 Aramızda Kalsın

    04:30 Söz

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:45 Yeşil Deniz

    08:35 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

    10:10 Tozkoparan İskender

    11:45 Teşkilat

    14:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

    18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    04:25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Yargı

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Üç Kız Kardeş

    03:15 Camdaki Kız

    05:15 Müzik Arası

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Oğlum

    02:30 Aziz

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

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