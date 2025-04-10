TV yayın akışı listesi 10 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
10 Nisan 2025 Perşembe günü ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Bu akşam İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Legia Varşova-Chelsea maçı, Tottenham-Eintracht Frankfurt maçı, Siyah Kalp, Hababam Sınıfı Güle Güle izleyiciyle buluşacak. Kanalların yayın akışlarında saat bilgisi de yer alıyor. Peki bugün TV'de dizi, film ve maçlar saat kaçta yayınlanacak? İşte 10 Nisan tv yayın akışı
TV yayın akışı listesi belli oldu. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 gibi kanallar gündüzden gece kuşağına kadar farklı kategorilerde programları izleyiciyle buluşturuyor. İşte 10 Nisan 2025 tv yayın akışı listesi
SHOW TV
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
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ATV
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün - Final
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
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NOW TV
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT1
13:15 Seksenler
14:50 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber
19:45 Legia Varşova-Chelsea | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
22:00 Tottenham-Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:45 Seksenler
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STAR TV
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
00:00 Salur Kazan: Zoraki Kahraman
02:00 Sefirin Kızı
04:15 Kiralık Aşk