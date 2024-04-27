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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        İçeriğindeki diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı programları ve diğer yayınlarla dikkatleri çeken tv yayın akışında bugün nelerin yer aldığı, televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 27 Nisan Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı programı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:02
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        • 1

          Tv yayın akışı belli oldu. Star TV, Kanal D, ATV, Show TV’nin bugünkü yayın akışında hangi dizi, program ve yarışmaların yer aldığı televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 27 Nisan 2024 tv yayın akışı...

        • 2

          TV YAYIN AKIŞI 27 NİSAN 2024

          27 Nisan Akşam kuşağında Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı, Star TV’de K-9 Yabancı Sinema) izleyicilerin karşısına çıkacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          15:20 Kuruluş Osman

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Aldatmak

          03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          05:40 Safir

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          16:00 Yerli Dizi

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:30 Müzik Arası

          05:15 Bodrum Masalı

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          12:15 Kamera Arkası

          12:45 Şahane Hayatım

          16:00 Gaddar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Korkma Ben Yanındayım

          23:30 Kirli Sepeti

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          15:30 Yerli Dizi Tekrarı

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 K-9 Yabancı Sinema)

          22:15 K-9 (Yabancı Sinema)

          TV8 YAYIN AKIŞI

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Cevap Ver Türkiye

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          02:30 Gazete Magazin

          05:00 Dizi

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          11:50 Kod Adı Kırlangıç

          13:10 Lingo Türkiye

          14:35 Kara Ağaç Destanı

          17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

          14:45 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Sandık Kokusu

          05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        • 4

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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