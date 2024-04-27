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        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!

        İstanbul Fatih'te, 51 yaşındaki Zehra Taşkın, birlikte yaşadığı sevgilisi 45 yaşındaki Fırat Kalburcuoğlu'nu, kendisine küfür ettiği iddiasıyla öldürdü. Taşkın, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:05
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        İstanbul'da bir kadın küfür eden sevgilisini öldürdü!
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        İstanbul'da olay, önceki gece saatlerinde, Fatih'te, Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın (51) ile Fırat Kalburcuoğlu (45) beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

        SEVGİLİSİNE KÜFÜR ETTİ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

        "KADIN, ERKEĞİ BIÇAKLAMIŞ"

        Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

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