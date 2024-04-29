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        Haberler Televizyon Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Nisan Kanal D, ATV, TV8, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Salı akşamı ulusal kanallarda dizi, film, yarışma programları ve maçlar ekrana gelecek. Akşam kuşağında televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki bugün hangi diziler ve filmler var? İşte, 29 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışında yer alan bugünkü diziler ve saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28
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        • 1

          Bu akşam dizi keyfi yapmak isteyen seyirciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Salı akşamı televizyonda birbirinden eğlenceli programlar, dizi ve filmler ekrana gelecek. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve saatler

        • 2

          BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

          Kanal D’de Maymunlar Cehennemi, ATV’de Muhteşem Yedili, Show TV’de Güldür Güldür, TV8’de Güldür Güldür yayınlanacak.

          KANAL D

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16.00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Maymunlar Cehennemi

          SHOW TV

          15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

          18:45: Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15: Kızılcık Şerbeti

        • 3

          ATV

          16:00 Esra Erol’da

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Muhteşem Yedili

          22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

          Tv8

          14.00 Survivor

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20.00 Survivor

          00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        • 4
        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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