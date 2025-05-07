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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var?

        TV yayın akışı 7 Mayıs 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda sevilen diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi Paris Saint Germain-Arsenal maçı TRT ekranlarında olacak. TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler mücadelesi devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 7 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:07
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        • 1

          TV yayın akışı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması Paris Saint Germain-Arsenal maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 7 Mayıs Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Siyah Kalp

          02:45 Deha

          05:15 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          00:15 Hudutsuz Sevda

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:00 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

          22:00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

          00:15 Bir Zamanlar İstanbul

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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