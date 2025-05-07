TV yayın akışı 7 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var?
TV yayın akışı 7 Mayıs 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda sevilen diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi Paris Saint Germain-Arsenal maçı TRT ekranlarında olacak. TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler mücadelesi devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 7 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı...
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TV yayın akışı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması Paris Saint Germain-Arsenal maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 7 Mayıs Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:45 Deha
05:15 Bahar
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
22:00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
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