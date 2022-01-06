Hafta başından beri pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu atkaşm TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bu akşam evinde televizyon izleyecek olanlar 6 Ocak Perşembe TV yayın akışını araştırıyor. 6 Ocak TV yayın akışına göre bu akşam Mahrem'den Güldür Güldür Show'a, Çin Seddi'nden Naz Evi'ne kadar pek çok yapım televizyon ekranlarında olacak. İşte 6 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...