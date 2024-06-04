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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 4 Haziran Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Bahar, Thor, Niyazi Gül Dört Nala…

        TV yayın akışı: 4 Haziran Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Salı günü birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayında olacak. Show TV'de Bahar yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de Thor ve Ölmek İçin Bir Gün adlı iki sinema filmi yayınlanacak. Peki, 4 Haziran bugün TV'de neler var? İşte ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:45
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        • 1

          TV yayın akışı listesi belli oldu. Ekranların en çok sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. İşte tv rehberi ile bu akşam ekrana gelecek yapımlar

        • 2

          BAHAR

          Bahar bu akşam yeni bölümüyle yayınalanacak. Bahar'ın 15. Bölümünde neler olacak?

          Herkes Umay ve Parla’nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.

          Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur’u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir! Ayhan, Bahar’a, Aziz Yavuzoğlu’nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar’ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir. Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer! Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

        • 3

          ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA

          Irak'ın Musul kentinde Çin tarafından işletilen bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında, petrol işçilerini çıkarmak için Çinli bir özel güvenlik müteahhidi çağrılır. Ancak, saldırganların asıl planının petrolden bir servet çalmak olduğunu öğrenir ve onları durdurmak için eski bir Amerikan denizcisiyle iş birliği yapar.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma

          22:20 Yabancı Sinema Siyah Giyen Adamlar

          00:30 Kuruluş Osman

        • 4

          NİYAZİ GÜL DÖRTNALA

          Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

          22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

          00:30 İstanbullu Gelin

        • 5

          THOR

          Yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya’ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya’yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yabancı Sinema Thor

          22:30 Yabancı Sinema Ölmek İçin Bir Gün

          00:30 Yalan

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