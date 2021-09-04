Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Selvi Boylum Al Yazmalım 'Türk Filmi'

16.30 Canım Kardeşim 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Napoli'nin Sırrı 'Türk Filmi'

02.15 Napoli'nin Sırrı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

14.45 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Deli Deli Küpeli 'Türk Filmi'

22.15 Ali Kundilli 'Türk Filmi'

00.45 Ali Kundilli 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

15.30 En Güzel Bölüm

15.45 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Star Market

23.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Seven Ne Yapmaz 'Türk Filmi'

04.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 'Dizi' (Tekrar)

16.00 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Müzik Arası

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

16.50 İnanılmaz Aile 2 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Titanik 'Yabancı Film'

04.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14.15 Dangal 'Yabancı Film'

16.25 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Seneye Bu Zamanlar

21.40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Cebelitarık-Türkiye"

23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.15 Dangal 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Bir Kahramanın Rüyası

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021