        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 4 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Cumartesi günü birbirinden farklı türde dizi ve film yayınlanacak. Gelin Takımı, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki, 4 ekim bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:01
          Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV yayın akışı programlarını merak ediyor. İşte kanalların 4 Ekim tv yayın akışı listesi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Aile

          08:00 - Cımbız Ali

          10:00 – Cumartesi Sürprizi

          13:00 - Bahar

          15:30 - Veliaht

          18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 – Güldür Güldür Show

          00:15 - Kızılcık Şerbeti

          02:45 – Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:18 – İstiklal Marşı

          05:20 - Yedi Numara

          06:00 - Benim Güzel Ailem

          08:45 - Kod Adı Kırlangıç

          10:30 - Hayallerinin Peşinde

          11:30 - Cennetin Çocukları

          14:30 - Teşkilat

          17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 – Ana Haber (Canlı)

          20:00 – Gönül Dağı

          00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – İstanbullu Gelin

          09:00 - Aramızda Kalsın

          11:00 - Kral Kaybederse

          14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

          15:30 - Çarpıntı

          19:00 – Star Haber (canlı)

          20:00 – Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

          23:00 - Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

          02:00 - Baba Ocağı

          04:30 - Dürüye'nin Güğümleri

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Yabancı Damat

          08:30 - Konuştukça

          09:45 - Magazin D Cumartesi

          13:00 - Arka Sokaklar

          15:45 - Uzak Şehir

          18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 – Gelin Takımı

          22:30 - Gelin Takımı

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 - Bir Gece Masalı

          07:30 - atv'de Hafta Sonu

          10:00 – Gözleri Karadeniz

          13:00 – Aşk ve Gözyaşı

          16:00 – Gözleri Karadeniz

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Aynadaki Yabancı

          22:30 - Aynadaki Yabancı

          01:30 - Aynadaki Yabancı

          04:20 – Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 - Kıskanmak

          13:45 - Yasak Elma

          15:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 – Ben Leman

          04:00 - İnadına Aşk

          05:00 - Şahane Hayatım

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 - Tuzak

          08:00 – Oynat Bakalım

          08:45 - Gençlik Rüzgarı

          10:00 - Gazete Magazin

          14:15 - MasterChef Türkiye

          16:00 - İtiraf Et

          20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 – İtiraf Et

          02:30 - Gazete Magazin

          05:15 - Gençlik Rüzgarı

          4 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk Anasayfa