TV yayın akışı 4 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugün ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Cumartesi günü birbirinden farklı türde dizi ve film yayınlanacak. Gelin Takımı, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Peki, 4 ekim bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV yayın akışı programlarını merak ediyor. İşte kanalların 4 Ekim tv yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:00 - Cımbız Ali
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 - Bahar
15:30 - Veliaht
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Kızılcık Şerbeti
02:45 – Veliaht
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Yedi Numara
06:00 - Benim Güzel Ailem
08:45 - Kod Adı Kırlangıç
10:30 - Hayallerinin Peşinde
11:30 - Cennetin Çocukları
14:30 - Teşkilat
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 - Aramızda Kalsın
11:00 - Kral Kaybederse
14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 - Çarpıntı
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
23:00 - Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
02:00 - Baba Ocağı
04:30 - Dürüye'nin Güğümleri
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arka Sokaklar
15:45 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Gelin Takımı
22:30 - Gelin Takımı
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Bir Gece Masalı
07:30 - atv'de Hafta Sonu
10:00 – Gözleri Karadeniz
13:00 – Aşk ve Gözyaşı
16:00 – Gözleri Karadeniz
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
22:30 - Aynadaki Yabancı
01:30 - Aynadaki Yabancı
04:20 – Kardeşlerim
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Kıskanmak
13:45 - Yasak Elma
15:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman
04:00 - İnadına Aşk
05:00 - Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - İtiraf Et
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – İtiraf Et
02:30 - Gazete Magazin
05:15 - Gençlik Rüzgarı
