Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 4 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı
Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam ve Fox TV'de Adım Farah dizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...
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TV yayın akışı 4 Ekim Çarşamba günü için yayınlandı. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında dizi ve film izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını araştırıyor. Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başlıyor. 4 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümü yayınlanıyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile (Tekrar)
23:15 Yabancı Sinema Yakın Mesafe
00:45 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 İncir Ağacı
07:20 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:10 3'Te 3
01:30 Seksenler
04:00 Diriliş Ertuğrul
06:00 Kapanış
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
23:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
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FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Yabani
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
02:30 Güzel Köylü
04:30 Aramızda Kalsın
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
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