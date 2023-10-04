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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2023 | Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışına göre hangi diziler ve filmler var?

        Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 4 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı

        Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam ve Fox TV'de Adım Farah dizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:27
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        • 1

          TV yayın akışı 4 Ekim Çarşamba günü için yayınlandı. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında dizi ve film izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını araştırıyor. Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başlıyor. 4 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümü yayınlanıyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile (Tekrar)

          23:15 Yabancı Sinema Yakın Mesafe

          00:45 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 İncir Ağacı

          07:20 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:10 Seksenler

          15:50 Diriliş Ertuğrul

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Benim Güzel Ailem

          00:10 3'Te 3

          01:30 Seksenler

          04:00 Diriliş Ertuğrul

          06:00 Kapanış

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          23:20 Safir

          03:20 Mutfak Bahane

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dönence

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Poyraz Karayel

          04:45 Güneşi Beklerken

        • 6

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 En Hamarat Benim

          15:00 Bu Tabak Kimin?

          17:30 Adım Farah

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Adım Farah

          23:45 Hudutsuz Sevda

          02:15 Yabani

          04:30 Bu Tabak Kimin?

          06:00 Kefaret

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Yüksek Sosyate

          16:00 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çöp Adam

          20:00 Çöp Adam

          00:15 Ömer

          02:30 Güzel Köylü

          04:30 Aramızda Kalsın

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

          05:00 Tuzak

        • 9
        • 10
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

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