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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Yeni haftanın ilk gününe girilirken ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, kanal kanal 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:51
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye birbirinden farklı türde içerikler seyircilerin beğenisine sunulacak. İşte 4 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          15:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Turnike

          23:15 Yaşamak Güzel Şey

          01:30 Yaşamak Güzel Şey

          03:45 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Korkusuz Korkak

          21:45 Yoksul

          23:45 Korkusuz Korkak

          01:00 Yoksul

          02:30 Üç Geline Altı Damat

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Greenland Son Sığınak

          22:30 Greenland Son Sığınak

          00:45 Aramızda Kalsın

          02:30 Kiralık Aşk

          04:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:30 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

          12:55 Seksenler

          14:30 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

          22:25 Gönül Dağı

          01:20 Leyla İle Mecnun

          04:05 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Çakallarla Dans 5

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          00:20 Güven Bana

          02:40 Bir Gece Masalı

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 4

          22:30 Bu Bir Başlangıç

          00:45 İlk Buluşma

          02:45 İnadına Aşk

          04:30 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          4 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 9
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