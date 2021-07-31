Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Feryat 'Türk Filmi'
16.30 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Kana Kan Hesaplaşma 'Yabancı Film'
02.15 Kana Kan Hesaplaşma 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Şef Akademi
22.00 Aile Hükümeti 'Türk Filmi'
00.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.30 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Star Market
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Pek Yakında 'Türk Filmi'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı 'Yabancı Film' (Tekrar)
22.45 Operasyon 41
00.45 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Selim Yuhay İle Yollardaki İkinci Evim
03.45 Müzik Arası
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Avatar 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Mumya 'Yabancı Film'
02.25 Buzkıran 'Yabancı Film'
04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.40 Yerli Dizi
15.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 2 'Yabancı Film'
22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.30 Görevimiz Tehlike 2 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.40 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 Masterchef Türkiye 2021
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