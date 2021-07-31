Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Feryat 'Türk Filmi'

16.30 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Kana Kan Hesaplaşma 'Yabancı Film'

02.15 Kana Kan Hesaplaşma 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Şef Akademi

22.00 Aile Hükümeti 'Türk Filmi'

00.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.30 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Star Market

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Pek Yakında 'Türk Filmi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı 'Yabancı Film' (Tekrar)

22.45 Operasyon 41

00.45 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Selim Yuhay İle Yollardaki İkinci Evim

03.45 Müzik Arası

05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Avatar 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Mumya 'Yabancı Film'

02.25 Buzkıran 'Yabancı Film'

04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.40 Yerli Dizi

15.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 2 'Yabancı Film'

22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.30 Görevimiz Tehlike 2 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.40 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16:15 Arif v 216

18:45 Masterchef Türkiye 2021