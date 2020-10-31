Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Zümrüdüanka

00.15 25 Litre. Suyun Peşinde

01.15 Çocukluk

02.45 Baraj

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

04.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.30 Bir Nefes Yeter

02.45 Kaçak

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Hercai

02.20 Kırgın Çiçekler

05.00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

02.20 Benim Adım Melek