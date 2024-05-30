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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 30 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Güldür Güldür Show, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Perşembe akşamı ekrana gelen diziler ve filmler tv yayın akışında yer alıyor. Haftanın dördüncü gününde akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da heyecan dolu filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 30 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:50
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        • 1
        • 2

          30 Mayıs Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. Bugün kanallarda Güldür Güldür Show, Aldatmak, İnci Taneleri gibi yapımlar yer alacak. İşte tüm kanalların tv yayın akışı

        • 3

          İNCİ TANELERİ

          Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahçup olur. Dilber, Zahir'in kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz ve onu öldürmeyi kafasına koyar. Cihan ve Nehir annelerinin mezarını ziyaret etmeye gider. Mezarlıkta kızını gören Azem'in gözleri dolar. Peki, Azem kızına kavuşacak mı?

          İnci Taneleri sezon finaliyle perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:00 Yalan

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri

          00:15 Yalan

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:15 Tatlı Yalanım

        • 4

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show bu akşam saat 20.00’da Show TV’de

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Bahar

          05:30 Baba

        • 5

          HUDUTSUZ SEVDA

          Halil İbrahim’i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yapar. Yılmayan Halil İbrahim Nihat’ın elinden kurtulur. Boşanmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır. Mahkeme çıkışında Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim’e koşar. Halil İbrahim’i vuran kimdir? Defalarca vurulan Halil İbrahim yaşayacak mı?

          Hudutsuz Sevda sezon finaliyle 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de NOW'da!

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda

          00:15 Gaddar

          02:45 Kader Bağları

          05:00 Kefaret

          06:00 Her Yerde Sen

        • 6

          SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

          TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          06:15 Uğurlugiller

          07:00 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:10 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          03:00 Gönül Dağı

          05:40 Lingo Türkiye

        • 7

          EYVAH EYVAH FİLMİ

          Başrollerinde Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın rol aldığı Eyvah Eyvah bu akşam Star TV’de yayınlanacak.

          Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler

          20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

          22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

        • 8

          ALDATMAK

          Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aldatmak

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

          01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

          03:50 Destan

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