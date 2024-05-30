TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Perşembe akşamı ekrana gelen diziler ve filmler tv yayın akışında yer alıyor. Haftanın dördüncü gününde akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da heyecan dolu filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 30 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
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30 Mayıs Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. Bugün kanallarda Güldür Güldür Show, Aldatmak, İnci Taneleri gibi yapımlar yer alacak. İşte tüm kanalların tv yayın akışı
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İNCİ TANELERİ
Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahçup olur. Dilber, Zahir'in kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz ve onu öldürmeyi kafasına koyar. Cihan ve Nehir annelerinin mezarını ziyaret etmeye gider. Mezarlıkta kızını gören Azem'in gözleri dolar. Peki, Azem kızına kavuşacak mı?
İnci Taneleri sezon finaliyle perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yalan
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Tatlı Yalanım
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show bu akşam saat 20.00’da Show TV’de
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Baba
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HUDUTSUZ SEVDA
Halil İbrahim’i alan Nihat, acı çektirmek için işkence yapar. Yılmayan Halil İbrahim Nihat’ın elinden kurtulur. Boşanmak için mahkemeye çıkan Zeynep ve Halil İbrahim hala birbirlerine aşıktır. Mahkeme çıkışında Halil İbrahim vurulur. Silah sesini duyan Zeynep Halil İbrahim’e koşar. Halil İbrahim’i vuran kimdir? Defalarca vurulan Halil İbrahim yaşayacak mı?
Hudutsuz Sevda sezon finaliyle 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de NOW'da!
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
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SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE
TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
03:00 Gönül Dağı
05:40 Lingo Türkiye
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EYVAH EYVAH FİLMİ
Başrollerinde Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın rol aldığı Eyvah Eyvah bu akşam Star TV’de yayınlanacak.
Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler
20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
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ALDATMAK
Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:50 Destan