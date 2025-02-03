TV yayın akışı 3 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ATV'de Başka Bir Gün, NOW TV'de Kızıl Goncalar yayınlanacak. SHOW TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı programlar ekrana geliyor. Peki bugün tv’de neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Mavi Boncuk
22:15 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Kardelenler
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
22:35 Kardelenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:00 Deha
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:25 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi