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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 3 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı 3 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ATV'de Başka Bir Gün, NOW TV'de Kızıl Goncalar yayınlanacak. SHOW TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:20
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        TV yayın akışı 3 Şubat 2025
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        TV yayın akışı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı programlar ekrana geliyor. Peki bugün tv’de neler var?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Annem Ankara

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Mavi Boncuk

        22:15 Sen Ağlama İstanbul

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        REKLAM

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Kardelenler

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        22:35 Kardelenler

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Kızıl Goncalar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bahar

        02:00 Deha

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:25 Hayatımın Neşesi

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Yerli Dizi

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