Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Ağustos 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyonda her gün birbirinden farklı türlerde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak kontrol ediliyor. 3 Ağustos Pazar akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.08.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Kanalların 3 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre, bugün Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Sinemaseverleri ise farklı türlerde filmler bekliyor olacak. İşte 3 Ağustos Pazar Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          08:00 Bir Dağ Masalı

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Mutluluk Zamanı

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Dedemin Fişi

          22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı

          00:15 Dedemin Fişi

          02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:30 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

          12:55 Seksenler

          14:30 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

          22:25 Gönül Dağı

          01:20 Leyla ile Mecnun

          04:05 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Gençliğim Eyvah

          09:00 Zembilli

          12:00 Aile Saadeti

          15:00 Yok Artık

          17:00 Vanguard

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Turnike

          16:30 Mahalleden Arkadaşlar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          22:15 Kuralsız Sokaklar

          23:45 Washington'da Deprem

          01:45 Washington'da Deprem

          03:30 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:30 Hanım Köylü

          10:00 Aramızda Kalsın

          12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14:00 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          22:30 Tut Sözünü

          00:30 Tut Sözünü

          02:15 Aramızda Kalsın

          04:00 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          12:45 Yasak Elma

          15:45 Şevkat Yerimdar

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Anamız Var 2

          22:30 Şevket Yerimdar

          23:00 Now Spor

          01:00 İlk Buluşma

          03:15 İnadına Aşk

          04:45 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin Yaz

          15:45 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          3 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        Habertürk Anasayfa