Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Kanalların 3 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre, bugün Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Sinemaseverleri ise farklı türlerde filmler bekliyor olacak. İşte 3 Ağustos Pazar Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...