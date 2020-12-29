Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

23.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Yaratık: Covenant 'Yabancı Film'

02.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.15 52 Hafta 'Belgesel'

02.40 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)