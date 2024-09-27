TV yayın akışı: 27 Eylül bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV yayın akışı...
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TV yayın akışı belli oldu.Peki Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV yayın akışı...
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BATUHAN BOZKURT VE SERVET PANDUR KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KADROSUNDA!
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor.
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
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ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM KANAL D’DE!
Başhekim Dr. Faruk'un bir cinayete kurban gitmesi dikkatleri şüpheli bir göçmene çevirecektir. Mahalle halkı doktor katili olduğunu düşündükleri göçmeni linç etmeye kalkışır. Bu esnada cinayette kullanılan bıçağı inceleyen Adli Tıp, soruşturmaya farklı bir boyut kazandıracaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güzel Aşklar Diyarı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
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YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK
Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yalı Çapkını Tekrarı
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KARA AĞAÇ DESTANI
“Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.
TRT 1 'in yeni dizisi 'Kara Ağaç Destanı' Cuma günü 20:00 'da TRT 1 ekranlarında.
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
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