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        Haberler Bilgi Yaşam TV yayın akışı: 27 Eylül bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı: 27 Eylül bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:57
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        • 1

          TV yayın akışı belli oldu.Peki Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV yayın akışı...

        • 2

          BATUHAN BOZKURT VE SERVET PANDUR KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KADROSUNDA!

          Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor.

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Deha

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        • 4

          ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM KANAL D’DE!

          Başhekim Dr. Faruk'un bir cinayete kurban gitmesi dikkatleri şüpheli bir göçmene çevirecektir. Mahalle halkı doktor katili olduğunu düşündükleri göçmeni linç etmeye kalkışır. Bu esnada cinayette kullanılan bıçağı inceleyen Adli Tıp, soruşturmaya farklı bir boyut kazandıracaktır.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Güzel Aşklar Diyarı

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Güzel Aşklar Diyarı

        • 5

          YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK

          Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

          00:30 Yalı Çapkını Tekrarı

        • 6

          KARA AĞAÇ DESTANI

          “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

          TRT 1 'in yeni dizisi 'Kara Ağaç Destanı' Cuma günü 20:00 'da TRT 1 ekranlarında.

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:55 Şehirden Uzakta

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          15:35 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kara Ağaç Destanı

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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