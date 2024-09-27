TV yayın akışı: 27 Eylül bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK

Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yalı Çapkını Tekrarı