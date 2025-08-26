Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının TV yayın akışları 26 Ağustos Salı günü için araştırılıyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ekranlara gelecek. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra ATV’de Güven Bana ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanacak. TRT 1’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 26 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…