        TV yayın akışı 26 Ağustos 2025 listesi paylaşıldı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanallarda bugün yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. ATV'de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Strum Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:22
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının TV yayın akışları 26 Ağustos Salı günü için araştırılıyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ekranlara gelecek. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra ATV’de Güven Bana ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanacak. TRT 1’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 26 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dokunmayın Şabanıma

          21:45 Dokunmayın Şabanıma

          23:45 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

          02:15 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı

          05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Ege'nin Hamsisi

          08:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          11:55 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071"

          14:10 Teşkilat

          17:40 Kim Gitsin?

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Kairat Almaty-Celtic"

          22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Strum Graz-Bodo/Glimt"

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:30 Leyla İle Mecnun

          04:40 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:20 Kardeşlerim

          05:10 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Hayalimdeki Düğün

          22:15 Hayalimdeki Düğün

          23:45 Kral Kaybederse

          02:00 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Hava Muhalefeti

          22:15 Başımız Belada

          00:30 İlk Buluşma

          02:45 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          26 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

