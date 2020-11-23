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TV Yayın akışı 23 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 23 Kasım Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 23 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

23.11.2020 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 23 Kasım 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
22:30 Aşk Tesadügleri Sever


ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Sağ Salim
22:00 Şansımı Seveyim
23:55 Maria ile Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Sofrada
20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu


TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye

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