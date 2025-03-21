Tv yayın akışı: 21 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 21 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Peki bugün TV'de neler var?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Eşref Rüya

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şeri

06:30 Avrupalı Müslümanlar

06:50 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

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10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Veysel

14:45 Vefa Sulta

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul

00:15 Vefa Sultan

01:25 Teşkilat

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:05 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Can Borcu

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

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07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım 12:00 Survivor All Star-Gönüllüler 13:15 Survivor Panorama / Canlı 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri 17:00 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 00:15 Sahipsizler 03:00 Sefirin Kızı 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 06:00 Kiralık Aşk