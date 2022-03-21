TV yayın akışı vatandaşlar tarafından her gün araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi severler bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 21 Mart Pazartesi akşamı; Survivor All Star, Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Yasak Elma yapımları ekrana geliyor. 21 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;