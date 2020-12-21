Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Recep İvedik 4

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı



ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim

22:00 Bitirim İkili 2

23:50 Bitirim İkili 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topalla Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye