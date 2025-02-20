Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 20 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 20 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı, bir televizyon kanalının gün boyunca yayınladığı programların sırasını ve saatlerini belirten bir listedir. Bu akış, izleyicilere hangi programların, dizilerin, filmlerin veya haber bültenlerinin hangi saatlerde yayımlanacağını gösteriyor. Peki 20 Şubat bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tv yayın akışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tv yayın akışı belli oldu. İşte bugün ekrana gelecek olan yapımlar

        SHOW TV Yayın Akışı

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

        04:45 Deha

        TRT 1 Yayın Akışı

        06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.20 Hayallerinin Peşinde

        07.05 Benim Güzel Ailem

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Bir Zamanlar İstanbul

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"

        REKLAM

        23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

        KANAL D Yayın Akışı

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Kuzey Güney

        STAR TV Yayın Akışı

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:30 Kral Kaybederse

        03:30 Güzel Köylü

        05:30 Kiralık Aşk

        ATV Yayın Akışı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Zembilli

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        00:20 Başka Bir Gün

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Habertürk Anasayfa