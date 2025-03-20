TV yayın akışı 20 Mart 2025: Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var?
20 Mart Perşembe akşamı ekranlarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Ramazan ayındaki bu süreçte pek çok kanalda sahur ve iftar programı yer alırken TV8 canlı yayın ile Milli maç Türkiye Macaristan maçı futbolseverlere ulaştırılacak. Star TV'de Deliha filmi, Show TV'de Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte kanallardaki tv yayın akışı listesi
20 Mart 2025 TV yayın akışı açıklandı. Bu akşam ise sevilen diziler yayınlanacak. Ramazan için sahur ve iftar programları yayın saati belli oldu. Peki bugün TV’de var? İşte, 20 Mart 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV, ATV, TV8, yayın akışı ve tv rehberi
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Deliha
22:15 Deliha
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Zembilli
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-İ Şerif
06:35 Avrupalı Müslümanlar
06:55 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:20 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
14:40 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:05 Bir Zamanlar İstanbul
23:15 Vefa Sultan
01:30 Gönül Dağı
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:05 Sahur Bereketi