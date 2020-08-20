Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 20 Ağustos Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ninja Kaplumbağalar (yabancı film)

22.00 Tehlikeli Yürüyüş (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 G. D. O. Kara Kedi (yerli film)

22.00 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)

00.15 B Planı (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Thor: Karanlık Dünya (yabancı film)

22.05 Sully (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Vizyontele (yerli film)

22.25 Bal Ülkesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)

19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)