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TV yayın akışı 2 Nisan Cumartesi: Bugün TV’de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

2 Nisan Cumartesi TV yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

2 Nisan Cumartesi günü TV yayın akışında neler olduğu merak ediliyor. 2 Nisan Cumartesi akşamı ekranlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Garip, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz ve Gönül Dağı yapımları yer alıyor. İşte, 2 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

02.04.2022 - 15:51 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 2 Nisan Cumartesi günü TV yayın akışında hangi dizi, film ve programların olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. 2 Nisan Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Garip, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz ve Gönül Dağı dizi, film ve programlar ekrana geliyor. 2 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 Ekisporter (Yerli Sinema)

    08:10 Gönül Dağı

    11:45 Kara Tahta

    14:50 Ramazan Günlüğü

    15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    17:00 Ana Haber

    19:00 Ramazan Sevinci

    19:50 Gönül Dağı

    00:00 Kara Tahta

    02:40 Ramazan Günlüğü

    03:10 Sahur Bereketi

    05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kamera Arkası

    12:00 Aşk Mantık İntikam

    15:30 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Garip(Yerli Sinema)

    22:30 Mahkum

    01:00 Garip (Yerli Sinema)

    02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    05:15 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

    01:45 Baba

    04:15 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Canım Annem

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    03:30 Oynat Bakalım

    04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 8X8

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