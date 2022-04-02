2 Nisan Cumartesi günü TV yayın akışında hangi dizi, film ve programların olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. 2 Nisan Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Garip, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz ve Gönül Dağı dizi, film ve programlar ekrana geliyor. 2 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;