Tv yayın akışı: 2 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan birçok yerli ve yabancı film ekranlara geliyor. Peki 2 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
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TV yayın akışı 2 Ekim Çarşamba günü için araştırılıyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara döndü. İşte tv yayın akışı listesi
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'SANDIK KOKUSU'NDAN YENİ TANITIM YAYINLANDI
SHOW TV'nin ekranlara damga vuran, O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
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TAŞ KAĞIT MAKAS 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Avukatlık mesleğinden uzaklaştırılan Umut, artık dibe vurmuş haldedir. Kafasında tüm kötü anıların sesi dönüp dururken; hipertimezi hastalığının olumsuz yanıyla tanışır. Davasında kazanamayacağını anlayınca, sesleri susturmanın tek bir yolu olduğunu fark eder; Fecir’i yok etmek. Umut, geri dönüşü olmayan bir yola girerken, yeni bir yol ayrımıyla da karşı karşıya kalır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
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KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BU AKŞAM ATV’DE
Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonu 2 Ekim bu akşam başlıyor. Kuruluş Osman'ın 165. bölümü ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman
00: 20 Bir Gece Masalı
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HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü