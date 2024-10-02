Tv yayın akışı: 2 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

TAŞ KAĞIT MAKAS 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Avukatlık mesleğinden uzaklaştırılan Umut, artık dibe vurmuş haldedir. Kafasında tüm kötü anıların sesi dönüp dururken; hipertimezi hastalığının olumsuz yanıyla tanışır. Davasında kazanamayacağını anlayınca, sesleri susturmanın tek bir yolu olduğunu fark eder; Fecir’i yok etmek. Umut, geri dönüşü olmayan bir yola girerken, yeni bir yol ayrımıyla da karşı karşıya kalır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas